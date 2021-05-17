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「天舟2號」貨運飛船 已轉運至發射區

2021-05-17 列印
「天舟2號」貨運飛船 已轉運至發射區
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　　中國太空站建設按計劃推進，中國載人航天工程辦公室消息指，天舟2號貨運飛船與長征7號遙三運載火箭組合體，昨日已轉運至發射區。新華社指，目前發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

　　按計劃天舟2號貨運飛船將在今個月發射，神舟12號載人飛船則在下月升空，會有三名航天員組成飛行乘組，將成為天和核心艙的首批入住人員，在軌駐留三個月。





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