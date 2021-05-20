1740億美元投資電動車 拜登：不讓中國再領先

已屆七十八歲高齡的美國總統拜登周二在進入福特車廠的安全測試中心參觀時，他提及汽車業中的世界排名，他指過去美國是全球研發投資之冠，中國不過第九名，如今「中國第一、美國第八」。他表示，政府將投入一千七百四十億美元投資電動汽車產業，不讓中國再領先。拜登密歇根州訪問時，推銷他的政府所提出的二萬億美元建基發展大計，其中一個行程是進入福特車廠的安全測試中心參觀，他提及中國在電動汽車領域領先美國，他指：「現在，中國在這場競賽中佔上風，這是事實」。不過他強調：「如今正處於美國歷史的重要轉捩點，怎麼掌控未來四到十年，將決定接下來的三十至五十年。 」他表示，要將汽車及電池的製造都留在國內，不應全依賴他國；要將高薪的工作機會留住，以支持美國的中產。拜登參觀期間獲安排試駕一輛福特「F-150 Lightning」小型貨車。這是福特車廠生產的全新電動貨車。據悉，拜登的父親是汽車銷售員，而他自己也很愛車。