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美驅逐艦駛進南海 解放軍批行為不負責任

2021-05-21 列印
　　美軍驅逐艦「威爾伯號」早前駛過台灣海峽後，再駛進南海。中國解放軍指，有關驅逐艦在未經中國政府批准下，非法闖入西沙領海。美國海軍就指，「威爾伯號」是行使航行權利和自由。中國外交部指，「威爾伯號」的行動侵犯中國主權，對此表示堅決反對。南部戰區新聞發言人田軍裏空軍大校更指，美方行為人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是「不專業、不負責任的」。美國海軍聲明就稱，國際法不容許單方面要求船隻「無害通過」海域前，要先獲授權或事先通知。



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