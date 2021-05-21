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滬雅培奶粉驗出香蘭素 罰款逾千萬元

2021-05-21 列印
　　雅培貿易（上海）有限公司日前一款配方奶粉因驗出微量香蘭素，而被上海市市場監督管理局行政處罰，罰款金額九百零九萬元（人民幣，下同，約一千零九十八萬港元），這是近三年內地對奶粉品牌開出的最大罰單。

　　上海市市場監督管理局本月六日對雅培貿易（上海）有限公司作出行政處罰。包括沒收違法食品，沒收違法所得三百四十三萬七千四百元，罰款九百零九萬三千一百元。



　　本月十七日，雅培發佈聲明稱，已完成對市場中留存的該批次產品的全部回收工作。
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