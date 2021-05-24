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「長賜號」仍被扣押 船東律師向埃及索賠十萬美元

2021-05-24 列印
■「長賜號」一直被當局扣押於大苦湖。美聯社
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　　台灣大型貨輪「長賜號」早前於埃及蘇彝士運河擱淺後，一直被扣押直到船東賠償為止。埃及向日本船東正榮汽船（Shoei & Kisen Kaisha Ltd.）索賠九億美元，不過船東律師指當局就貨輪阻塞運河索償近九億二千萬美元是不恰當，指「長賜號」遭非法扣押，反向埃及索賠十萬美元損失。案件於昨日就上訴再宣判。船主「正榮汽船」的代表律師向法庭呈交錄音，證實運河管理局領航員與控制中心對貨輪應否駛入運河有分歧。律師認為是運河管理局在惡劣天氣下，錯誤地批准「長賜號」駛入運河；而事發後貨輪要兩艘拖船協助，但當局沒有相關安排。



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