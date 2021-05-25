萬民送別「雜交水稻之父」袁隆平

湖南雜交水稻研究中心行政樓門口兩側鋪滿弔唁的鮮花，還有成綑的稻穗與麥穗。中國國家主席習近平亦送上花圈，表示悼念；連江澤民、胡錦濤等前任領導人，都特發唁電或送上花圈，表示哀悼。 據報，晚七點仍舊有不少市民源源不斷地朝湖南雜交水稻研究中心湧來。
不乏穿著工作服的外賣員，在給客人拍照後，趕着下一單送花的弔唁；帶著孩子的母親，牽著孩子給袁隆平院士獻上鮮花，孩子表情嚴肅，母親卻潸然淚下。而中心附近的賣花小攤販依舊在陸續進貨。上午於明陽山殯儀館舉行告別式，據內媒指，亦超過萬名民眾前往悼念。
全球多國的新冠肺炎疫情反彈，國際旅遊業難以復甦，港人無法出門，本地遊受熱切追捧。旅遊發展局早前第一波「賞你遊香港」活動，反應熱烈，昨天宣佈加推第二波，市民即日起在實體商店消費滿八百元，即可向多間旅行社...
2021-05-25
有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士袁隆平本月二十二日逝世，享年九十一歲。遺體送別儀式於昨天上午十時於湖南長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行。大批民眾到場悼念，許多外地網民亦下單，託外賣員敬獻鮮花。 湖南...
2021-05-25
日前在美國與韓國的領導會面中發生一段小插曲。美國副總統賀錦麗上周五於白宮會見到訪的南韓總統文在寅，兩人見面時在未有佩戴口罩下握手，賀錦麗握手後在褲子上輕輕擦拭，引起韓國網民不滿。 韓媒在報道中形容，這是官方儀式中極為罕見的場面，有網民批評她的行為是「外交失禮」，亦有人認為擦手可能是賀錦麗的習慣。 有關片段中，兩人握手後都立即將手放褲子上，只是賀錦麗有明顯地擦了一下。
2021-05-25
特色戶一直有價有市，是次精選港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門2期的連平台單位，實用面積1153方呎，現為4房雙套設計，一室裝潢雅致，外連共395方呎雙平台，放盤向西南，居高臨下，望屯門河景及附近翠山景致。 ...
2021-05-25
美國疫情放緩進度理想，加上比特幣價稍回穩，支持美股周一早段回升。杜指早段曾上升230點報34438點，升幅0.67%；納指升201點報13672點，升幅1.49%；標指升45點報4201點，升幅1.0...
2021-05-25
車路士和祖雲達斯能夠在周日英超及意甲煞科戰取得第四，獲來季歐聯參賽資格，分別要多謝死敵熱刺和拿玻里。藍獅原本作客一比二不敵阿士東維拉，但多得熱刺客場四比二反勝競爭對手李斯特城，僥倖獲得殿軍；至於老婦人作客四比一大勝博洛尼亞，並因拿玻里主場一比一和維羅納，後上取得第四。 本輪前排第三的車路士，今仗作客維拉戰至下半場末段落後1:2，當時爭四對手利物浦主場2:0領先水晶宮；另一競爭份子李斯特城亦在地頭2:1領先熱刺，若按此形勢完場，藍獅就跌落第五。幸好藍獅仇家熱刺在最後階段有翼鋒加里夫巴利梅開二度反勝4:2，令狐狸最終以第五名衝線；熱刺則取得第七出戰來季新成立的歐協，射手哈利卡尼...
2021-05-25
近年來越來越多人重視健康養生，海港城則提倡透過優質生活、健康活動，配合優質、合適的美容產品，全方位提升內在美與外在美，積極推廣「優活．美麗Wellness Beauty」美容新概念，以優質生活糅合美容...
2021-05-21
劉德華及梁朝偉兩大影帝相隔18年後，在英皇電影斥資逾3.5億拍攝的矚目大製作《金手指》再度合作，英皇集團主席楊受成博士甚重視攝製過程，連訪兩大場景探班，為台前幕後打氣，並搶先欣賞到華仔和偉仔大鬥演技！...
2021-05-25
東南亞多國的新冠肺炎疫情大反彈，染疫人數攀升，令人觸目驚心。香港的疫情則持續放緩，當局不能放鬆，必須隨時收緊外防病毒的措施，阻截「狡猾」的變種病毒入侵，才能令香港有望邁向清零的目標。 本港連續多天沒有再出現本地源頭不明的病例，但出現一些疑似輸入個案，昨天便有三宗，一宗是一名菲傭，她帶有變種病毒，另一人是巴基斯坦籍地盤工人，第三宗也是一名菲傭，後兩者病毒量低，暫難以確定是否為變種病毒。但值得關注的是，三人在過去二十一天均有外遊史，而且體內的病毒含量低，有可能均為復陽病例。換言之，三人或早在外地染疫，但沒有發病，回港入境接受檢測時結果為陰性，但過了一段時間再檢，體內又發現病毒。...
2021-05-25
馬匹在賽場上比位是極激烈的運動，現在的天氣肯定會令牠們百上加斤。尤其是跑日馬，沙圈所見，已有七八成馬未跑便大汗疊細汗，出到跑道烈日當空，自然更加嚴重。 過往我們看過不少例子，是馬匹賽後出現中暑現象，近季馬會也在解鞍處加裝很多散熱設備，但屬於賽後的小幫忙而已。我從來在季尾時份也不會押大注，一來馬匹經過整季的拚搏，評分和體力的變化都會令到往績暫不可靠，再加上局外人永遠猜不到每次出賽對各駒的體力影響有多大，隨時走樣也絕不為奇也。 在天氣愈來愈熱的前提下，我相信馬會是時候重新考慮復辦黃昏馬了。無疑投注額的確是不及日馬，但我認為這其實是一種行為慣性而已。當黃昏馬變成習慣，投注額也自然...
2021-05-25