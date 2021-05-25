  • 2021年5月25日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 中國

萬民送別「雜交水稻之父」袁隆平

2021-05-25 列印
■明陽山殯儀館舉行告別式，過萬民眾前往悼念。新華社
■弔唁隊伍兩側鋪滿弔唁的鮮花。新華社
Previous Next

　　有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士袁隆平本月二十二日逝世，享年九十一歲。遺體送別儀式於昨天上午十時於湖南長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行。大批民眾到場悼念，許多外地網民亦下單，託外賣員敬獻鮮花。

　　湖南雜交水稻研究中心行政樓門口兩側鋪滿弔唁的鮮花，還有成綑的稻穗與麥穗。中國國家主席習近平亦送上花圈，表示悼念；連江澤民、胡錦濤等前任領導人，都特發唁電或送上花圈，表示哀悼。 據報，晚七點仍舊有不少市民源源不斷地朝湖南雜交水稻研究中心湧來。



  不乏穿著工作服的外賣員，在給客人拍照後，趕着下一單送花的弔唁；帶著孩子的母親，牽著孩子給袁隆平院士獻上鮮花，孩子表情嚴肅，母親卻潸然淚下。而中心附近的賣花小攤販依舊在陸續進貨。上午於明陽山殯儀館舉行告別式，據內媒指，亦超過萬名民眾前往悼念。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd