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內地加強監管加密貨幣 火幣商城暫停「挖礦」

2021-05-25 列印
內地加強監管加密貨幣 火幣商城暫停「挖礦」
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　　加密貨幣近日出現大幅浮動，受內地加強打壓加密貨幣，及加密幣大戶之一的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的推文影響。比特幣大跌，馬斯克日前再發推文表明撐加密幣。不過內媒指，為配合當局監管政策，從事加密貨幣交易的火幣商城會暫停在內地提供「挖礦」機售賣和衍生服務，亦暫停託管「挖礦」機。

  火幣商城指，已暫停為部份地區承造新的加密貨幣期貨和槓桿投資產品合約，但沒有說明涉及哪些市場。



  多隻加密貨幣再出現拋售。外電指上周市場波動已令加密貨幣總市值蒸發一萬億美元。而馬斯克周六火速表態撐加密幣。



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