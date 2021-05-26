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國台辦：願迅速供台內地疫苗考慮派遣防疫專家援助

2021-05-26 列印
　　國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣面對日趨嚴峻的疫情，台灣部份團體和人士不斷呼籲採購內地疫苗，內地方面的態度非常明確，願意迅速安排，讓台灣同胞盡快有內地疫苗可用。若有需要，內地亦願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。這是一周以來，中方第二度表明願意協助台灣抗疫。

  此外，台灣疫情持續擴大，加上本月兩度大停電，台灣民意基金會調查顯示，總統蔡英文的民望急跌至百分之四十五點七，比上月同期大幅下滑八點七個百分點，創二十一個月以來新低。



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