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中國孕婦泰國墮崖案二 審被告改判為有期徒刑十年

2021-05-27 列印
■江蘇籍孕婦王女士多處骨折。網上圖片
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　　中國孕婦泰國墮崖案近日該案在泰國進行了二審。據當事人代理律師周三透露，法院認定不構成蓄意謀殺，被告從無期徒刑改判為有期徒刑十年，控方將上訴至泰國最高法院。報道引述中國孕婦泰國墮崖案當事人王女士的代理律師史大佗表示，二審法官改判是對「蓄意」有疑問。二審法官認為被告不構成蓄意殺人罪，而且由於當事人倖存，屬於殺人未遂。該律所指，二審法院在事實查明方面不夠細緻，案件細節證據沒有分析論證，將在當事人授權下上訴本案至泰國最高法院。



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