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中宣部追授彭士祿 「時代楷模」稱號

2021-05-27 列印
　　中國核潛艇首任總設計師、中國工程院院士、著名核動力專家彭士祿，三月二十二日在北京逝世，享年九十六歲。正值慶祝中國共產黨成立一百周年，中宣部近日決定，追授彭士祿院士「時代楷模」稱號，以向民眾發佈彭士祿的事蹟。從中國第一代核潛艇，到大亞灣核電站，再到秦山二期核電站，彭士祿為之傾注了大量心血，被譽為中國核動力事業的「拓荒牛」。新華社報道指，彭士祿以身許國、科技報國，求實創新、敢於拍板。他更踐行了「核潛艇，一萬年也要搞出來」的錚錚誓言，為中國核動力發展作出了開創性的貢獻。



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