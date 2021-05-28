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日防衞白皮書寫入台局勢 京提嚴正交涉

2021-05-28 列印
　　繼早前日本的《外交藍皮書》將台灣定位為「極為重要的夥伴」後，日本的新一份《防衞白皮書》草案亦首次寫入「台灣局勢穩定對日本安保和國際社會穩定十分重要」；又指中國軍事動向惹擔憂，指責中國海警船在釣魚島周邊活動違國際法。中方就強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，同時又指出釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中方公務船是巡航執法。

　　中國國防部新聞發言人譚克非說，就日方粗暴干涉中國內政，刻意渲染「中國軍事威脅」，無端指責中方正當合法的海洋活動，表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



　　他強調，台灣問題是中國內政，不容外來干涉。而釣魚島及附屬島嶼就是中國固有領土，是有堅實歷史和法理依據，中方公務船在釣魚島海域巡航執法，是行使國家主權。

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