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三星堆遺址出土文物 銅頂尊跪坐人像亮相

2021-05-31 列印
三星堆遺址出土文物 銅頂尊跪坐人像亮相
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　　四川省三星堆遺址的考古工作再有重大進展，最新出土的文物中，不但有神樹等各種殘片，三號祭祀坑的國寶級文物銅頂尊跪坐人像上周五亦首次亮相。截至目前，三星堆已出土一千多件重要文物。據四川省規劃，三星堆遺址將聯合金沙遺址申報世界文化遺產。上周五四川德陽廣漢三星堆博物館舉辦「走進三星堆 讀懂中華文明」主題活動，館方佈置了三星堆主題燈光秀、「古蜀絲夢」三星堆國潮大秀等主題文創展；並現場發佈三星堆新發現。銅頂尊跪坐人像首次於公眾亮相，人像高一百一十五厘米，由上下兩部份組成，上部為一件青銅大口尊（古代酒器），銅尊口沿內側有短柱，肩部焊有精美的龍形裝飾；下部則為一呈跪姿、雙手持物於身前的銅人。



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