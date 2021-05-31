三星堆遺址出土文物 銅頂尊跪坐人像亮相
抽樓刺激 打兩針人數破百萬 商界送 相睇套餐谷針
有發展商送出價值一千萬元的住宅單位，供接種新冠疫苗的市民抽獎，即時刺激大批市民去打針，預約接種人數上升，而當局昨晚公佈有一百萬零四千六百二十七人打了兩針，為首次突破一百萬。商界「谷針」不遺餘力，有商會...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
三星堆遺址出土文物 銅頂尊跪坐人像亮相
四川省三星堆遺址的考古工作再有重大進展，最新出土的文物中，不但有神樹等各種殘片，三號祭祀坑的國寶級文物銅頂尊跪坐人像上周五亦首次亮相。截至目前，三星堆已出土一千多件重要文物。據四川省規劃，三星堆遺址將...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
盧卡申科普京遊船河「密密傾」 歐洲多國示威聲援白俄記者
歐洲多國上周六都有民眾舉行示威，抗議白俄羅斯迫降客機拘捕反對派記者普羅塔塞維奇。白俄總統盧卡申科則連續第二日在俄羅斯索契與總統普京舉行會談，據報白俄將如期在下月獲得俄羅斯五億美元（三十九億港元）貸款。...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
柏傲莊III入場價674萬
港鐵大圍站上蓋項目柏傲莊III於周四（27日）公佈首批182伙價單，單位涵蓋一至四房戶型，折實674.8萬入場。發展商指有機會加推，並最快於下月初的周六進行首輪開售。 新世界營業及市務總監黃浩賢指出，...
2021-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
人幣匯價急升 市場資金充裕 恒指料上試29500點
港股上周成功重上二萬九水平，收報29124點，對於能否再上一層樓，市場普遍看法較為樂觀，主因人民幣匯價上升及流動資金充裕等，但仍要留意科網股走勢以及通脹去向，恒指短期料可上試29500點，其中內銀股及...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
藍獅再稱霸靠簡迪 冠軍人生
車路士周六歐聯決賽中立場1:0勇挫曼城，事隔九年第二度捧走大耳朵盃。陣中主力尼高路簡迪性格內向害羞，但場上搶截毫不客氣，由九年前從法丙球會保洛尼出道，之後幾乎每年都捧走重要錦標，今仗當選最佳球員，默默的付出獲得肯定，賽後獲隊友推擁拍捧盃威水照，還獲封為世界最佳防中。 完半場前，鋒將夏維斯接應美臣蒙特妙傳單刀一箭定江山，助車路士繼二○一二年後，再次稱霸歐聯。藍獅兩次捧盃出現八大巧合之處，恍如上天註定，但今季四強起連續三仗當選最佳球員的簡迪，功勞卻是毋庸置疑。 延續每年一盃傳奇 這名法國國腳今仗十次搶回控球權，贏出十一次對抗，還有兩次解圍和兩次搶斷，作為全場最矮的球員，七次爭頂...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【端午節2021】 精選7款創新口味端午粽 必試北海道馬糞海膽粽+黃金流心蟹粉粽+激茜鹹蛋黃肉粽
今年端午節新口味粽子，以當造食材及新穎配方為主，無論蟹粉、香蘭葉、東坡肉、新肉絲、火腿芝士、芫荽或馬糞海膽，都是配搭得宜、將味道升級的創意新品「粽」。 7款新口味粽新口味粽子款式千變萬化，注重選材及...
2021-05-27
- 本地遊好去處｜香港首家市區海洋體驗館 今夏荃灣開幕 VR海底世界 夢幻水母萬花筒 親子遊打卡熱點
- 首試Sedan版 A3 35TFSI 精雕細琢入門車
- 歐陸風味素漢堡
- 【七色新iMac開賣】24吋新iMac薄到七彩 11.5mm厚度+七色造型 M1高效包辦全家工作學習娛樂 新iPad Pro、Apple TV 4K同步上架
- 【why not both？】Art Basel Art Central回歸齊集會展 本地國際畫廊送上目不暇給賞藝體驗
- 【酷熱天氣警告‧補水！】高溫爆汗 身體缺水易結腎石 智能飲水神器 定時提你補水
- 【#海港城 】全港首個本地原創品牌主題市集「Beauty Mart」
- 【GU減價大優惠】一連兩星期香港GU感謝祭開始！男裝｜女裝｜工裝｜樣樣齊，最平$79兩件
- 【#男神美妝代言】山下智久出任Dior Beauty宣傳大使 Anson Lo成美妝界新歡
- 本地首試 MINI Electric 樂趣優先
- 【PS5/Xbox Series X】《GTA》次世代版本登場 Online模式夏季更新
- 【新食店】上環人氣Café BLUEBIRD COFFEE 兩層旗艦店設露天寵物友善區域 歎精品咖啡
- 【嶄新處理影像方式】Sony BRAVIA XR電視升級認知智能處理器 仿人類大腦偵測分析影像 預載新一代Google TV操作系統
- 【大熱油保養】夏天狂敷面膜、勁用保濕護膚品皮膚都係勁乾？！學會油保養技巧可以讓你的膚質大熱天都水嫩Ｑ彈！
- 正宗星馬名食
- 限定精品 懷舊美食
- Romance Car Museum 細味鐵道風情
- 凝聚活力與前衛色彩
- 新商標向創辦人致敬 踏進春夏動感履程
- 【Leo Sir出動】 車齡6年續牌要驗 當中要Check乜？
- 【仲夏手袋】火熱Monogram手袋甫登場 Mirror Anson Kong、韓劇《LUCA》女星李多熙用來配襯型格造型
- 【新食店推介】西營盤海傍新餐廳 傳統+原創風格意大利菜 坐擁無敵海景 三層高獨立屋 充滿度假Feel 打卡新點
- 【#本地Pop-up藝術展】adidas Originals全新Artist Pack系列推動環保
- 【食玩王｜旺角揾食】旺角台灣食店！講得出嘅台灣菜式都有：牛肉麵、蛋餅、地瓜條樣樣齊，店內仲有得買多款台灣手信
- Mr. Porter聯乘Dries Van Noten 花樣別注男服
- 電動EQT 強勁預告
- 新版開售 F-Pace P250華麗進級
- 繡飾聯乘下午茶
- 唐狗越野跑山
- 防疫古方正氣散
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
子女全員送最後一程 賭王何鴻燊下葬昭遠墳場 長眠父墓旁
一代賭王何鴻燊去年5月26日離世，靈柩一直暫存在東華義莊。昨日，賭王靈柩終在四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君護送下，奉移到昭遠墳場的家族墓園安葬，長眠於其父何世光的墓地旁。 賭王何鴻燊於去年5月26日離...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——延「打針送樓」熱潮 着數唔好停
有發展商送出一個逾千萬元住宅單位，給打針的市民抽獎，消息十分轟動，去打針的人數即時從谷底彈升，谷針效應奇佳，起了一個良好勢頭，現在就不要讓它停下來。另一發展商表示正研究仿效，如能成事，公眾樂見，亦鼓勵商界發揮創意，齊齊送禮，擴大谷針的作用。 俗語有云︰「禮多人不怪」，有市民對打針存戒心，可以理解，為鼓勵他們減少不必要的憂慮，提供誘因，已是政商界的共識，問題在於是否足夠吸引，部份私人公司讓打針僱員享有「打針假」，甚至一次過獎金，但只屬小範圍，未成風氣，吸引力亦有限。現有發展商送樓，非常大手筆，也是不少人夢寐以求的禮物，吸引力足夠，但只有一名幸運兒，恐抽獎過後，如燒煙花，燦爛好...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——楊明綸隔四個月再展力量
楊明綸今季成績非常普通，對上一次贏馬已要數到一月份的丁廄「變數」，相隔四個月之後，騎者昨日終於打破悶局，於第八場憑姚廄「團結力量」爆出五十六倍W，而此駒亦是他與姚本輝自二○一六年九月的「陀飛輪」後，相...
2021-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6