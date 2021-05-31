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天舟二號貨運飛船 順利對接核心艙

2021-05-31 列印
　　中國天舟二號貨運飛船與太空站天和核心艙，完成自主快速交會對接。據計劃，神舟十二號載人飛船將於下月發射升空，屆時三名航天員將乘坐飛船前往天和核心艙。據中國載人航天工程辦公室表示，天舟二號貨運飛船入軌後，順利完成入軌狀態設置，於昨晨五時零一分，採用自主快速交會對接模式，精準對接天和核心艙後向端口，整個過程歷時約八小時。據報，天舟二號運載着大約六噸的物資。

　　為紀錄這次交會對接，新華網更發佈「太空快遞小哥」天舟二號貨運飛船與天和核心艙的小漫畫。擬人化故事生動有趣，最後天舟二號更提醒，未來航天員要「記得簽收」。





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