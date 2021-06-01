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天安門母親：期待當局撥亂反正

2021-06-01 列印
　　六四三十二周年，天安門母親發祭文悼念，認為解決六四是中國共產黨與中國政府迴避不了的責任。

　　祭文指，本年是中國共產黨建黨一百周年，引述總書記習近平曾表示「要把人民放在心中最高位置」，認為讓人民看到共產黨胸懷坦蕩、不謀私利，期待當局撥亂反正，依法擔當起應承擔的責任。



　　祭文更指，上世紀九十年代起，一直尋求依法解決六四，提出真相、賠償、問責三訴求，及成立對話團；又認為可從公佈死亡者名單開始，並對遇難者親屬賠償，最後追究下令開槍者之法律責任。

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