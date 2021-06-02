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謝鋒冀迪士尼等美企　 講好中美合作共贏故事

2021-06-02 列印
　　中美關係緊張，中國副外長謝鋒日前會見上海迪士尼度假區總裁薛逸駿，表示中美關係發展啟示，中美合則兩利、鬥則俱傷。他表示，希望迪士尼等美國在華企業，理直氣壯講好中美合作共贏的故事。

  謝鋒表示，中美關係當前正處於重要的十字路口，推動中美關係健康穩定發展，符合包括工商界在內的兩國各界利益。他重申，雙方應加強對話溝通，擴大務實合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗，推動中美關係重回正軌。上海迪士尼本年慶祝開幕五周年，外交部引述薛逸駿說，迪士尼將致力於在中國長期發展，願意進一步擴大在華投資，又說中美關係當前的困難是暫時。



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