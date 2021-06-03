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解放軍戰機疑逼近領空 大馬出動空軍戰機攔截

2021-06-03 列印
　　馬來西亞皇家空軍周二發聲明稱，有十六架中國解放軍戰機周一巡航時一度迫近馬來西亞領空，馬方緊急出動空軍戰機攔截，並指要傳召中國大使表示抗議，強調「和他國維持友好外交關係，不代表可以允許國安受威脅」。而中國駐馬來西亞大使館回應，軍機當時是例行飛行訓練，並無闖入別國領空。

  昨午關注台海空域軍機動態的facebook專頁《新．二七部隊 軍事雜談》 發佈，美軍昨午直接在台灣海峽中間航行，路徑完全就是「畫海峽中線」，同時在巴士海峽也出現美軍KC-135R空中加油機待命。而《新．二七部隊 軍事雜談》推測，美方行動應該是回應中國被指迫近馬來西亞空域的行為。



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