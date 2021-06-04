風雲四號○二星成功升空

西昌衛星發射中心周四凌晨成功利用長征三號乙運載火箭，將風雲四號○二星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功（見圖）。據了解，風雲四號○二星將與在軌運行的風雲四號○一星協同工作。報道指，風雲四號○二星是中國新一代地球靜止軌道氣象衛星首顆業務星，主要應用於天氣分析和預報、環境和災害監測等領域。新華社報道指，○二星在○一星每五分鐘對中國及周邊區域成像一次的基礎上，能實現百萬平方公里區域一分鐘級連續觀測成像。而且風雲四號○二星比○一星有更高的探測靈敏度和探測精度。報道引述風雲四號雙星「聯手」可觀測西達印度洋、東逾太平洋國際日界線的範圍，中國氣象局指，即將「入職」的○二星，將與○一星攜手拓展風雲家族全球服務的「版圖」。