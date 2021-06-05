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蘭新線列車撞斃九施工人員

2021-06-05 列印
　　蘭新鐵路發生列車撞人事故。據報，從烏魯木齊開往杭州方向的K596列車周五清晨五時許，在蘭新線K361＋401公里處，與鐵路施工人員相撞。事故造成九死，目前事發線路已恢復通行，事故原因正在調查中。據報涉事列車應於清晨五時二十三分抵達金昌，不過該列車抵達上一站張掖時，就已遲到十四分鐘。

　　據新華社報道，四日五時二十五分許，蘭新鐵路發生一起列車撞人事故，造成現場施工人員中九人死亡。鐵路部門及當地醫療、應急等部門已趕到現場開展救治。報道指金昌火車站受事故影響，有列車晚點，但晚點的時間都不算太長，正陸續恢復正常。



　　據蘭州晚報報道，本年四月十九日至六月十日是蘭新線集中維修時間。維修期間蘭 州局會更換鋼軌、大機清篩、線路維修、鋼軌打磨等，以提高線路設備質量。

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