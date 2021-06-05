  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 中國

美擴大投資華企禁令 包括國防及監控技術

2021-06-05 列印
美擴大投資華企禁令 包括國防及監控技術
Previous Next

　　美國總統拜登簽署行政命令，修訂禁止投資同中國軍方有關聯企業的禁令，擴大至國防及監控技術的企業，涉及的實體由特朗普政府時的四十八間，增至五十九間。中國外交部表示堅決反對，又指中方會採措施維權中企正當合法權益。

　　報道指，涉事實體包括航天通訊控股集團、中國航空工業集團、中國交通建設，中移動、中海油、華為、海康威視、中聯通及中芯國際等，由財政部負責執行並更新名單，取代國防部原有的名單。有關行政命令將於八月二日起生效。



　　外交部發言人汪文斌（見圖）批評，美國政府泛化國安概念，濫用國家力量，不擇手段打壓和限制中企。中方敦促美方尊重市場規律和原則，撤銷所謂「清單」 ，為中國企業提供公平公正非歧視的營商投資環境。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd