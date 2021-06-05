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暴雨襲台北 多區變澤國

2021-06-05 列印
暴雨襲台北 多區變澤國
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　　台灣受熱帶風暴彩雲逼近影響，台北及新北兩地多處都出現水浸。近來受旱災影響的中南部台灣網民就紛紛留言，表示「請落在南部的水庫」！

　　台灣昨日下午起開始落起廣泛暴雨，台北市各行政區當中，大安、信義以及文山區三處在三小時累積雨量超過二百毫米；松山、南港以及內湖等地累積雨量亦破百毫米。水利署向多區發出淹水警戒。而南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位已關閉。



　　當地網民上載相片指，台北忠孝東路與松仁路交叉口道路變成澤國，水深至膝蓋，來往車輛及居民只能涉水前行，還有電單車被困在路中央。有網民指，新北鶯歌區建國路和中正一路交叉口處更出現「水浪」。

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