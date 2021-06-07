中國宣佈實施三孩生育政策後，有民眾抱怨養育費用高，不敢生。江西的一間銀行近日計劃推出「三胎貸」，最高可貸款三十萬（人民幣，下同）。不過，中銀江西分行上周五透過「微信」公眾號表示，「生育消費貸」相關訊息目前仍處於評議階段，現有消費性貸款產品已可覆蓋相關需求，暫無此類產品推出計劃。日前互聯網流傳一張標題為「中國銀行江西省分行『生育消費貸』」的廣告圖片。廣告中具體羅列了該消費貸的內容，貸款金額為：一胎最高十萬元，二胎最高二十萬元，三胎最高三十萬元。期限為最長三年，年利率由百分之四點八五至五點四。 對於銀行可能推「三胎貸」，網民普遍有正面反應：「貸款養娃不是夢，三胎貸來了！」「能正常貸到款也是個好事，強過去借網貸」。另有內媒引述中銀贛江分行人員消息指，三胎貸政策確有其事，但並非所有人都有資格獲得貸款，據指，申請人需要在該行存有現金，經由該行繳納公積金，且在贛州有固定居所。另外，山東青島必諾盈生物技術有限公司也推出政策，員工生第三胎，女工可享一年有薪假並獎十萬元；男工也可享一百日陪產假。而女員工懷三胎期間，每月可獲一千元營養費；產檢費用全報銷；每月增兩天產檢假期，男員工妻子懷孕同享產檢假兩天。