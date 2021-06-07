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內地高考開鑼 設2.6萬個備用隔離考場

2021-06-07 列印
　　內地高考本日開考！本屆高考為期兩至三日，今年總共有一千零七十八萬個考生、報名人數創新高，全國設有超過四十六萬六千個考場，其中二萬六千個為備用隔離考場。據內地人民網上周六的報道指，中國教育部將會同中央網信辦、公安部等有關部門並聯合多家互聯網企業日前啟動開展「2021高考護航行動」。據悉，高考前後，各地教育部門、招生考試機構將會同當地網信、公安等部門開展「清網」行動，封涉考違規違法公眾帳號、點亮官網標識、打擊作弊器材，以及加強考生志願填報指導服務等。



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