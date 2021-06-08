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衞生巾驚現針頭 品牌公開致歉

2021-06-08 列印
衞生巾驚現針頭 品牌公開致歉
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　　內地江西有女子在女性衞生綿中發現針頭，涉事的品牌「七度空間Space7」周日晚公開道歉，稱已成立專門工作小組對該事件加急進行調查。七度空間淘寶官方旗艦店客服人員表示，涉事消費者是從線下渠道購買衞生綿，網店指「不是我們店舖的商品。」

　　「七度空間」在微博發出公告稱：「關於江西女子衞生巾發現針頭事件，七度空間牽涉其中，給消費者們造成困擾，我們深感抱歉！」「調查清楚後，我們將第一時間公佈調查結果。」　



　　據報，涉事江西女子從線下購買七度空間的衛生巾，她打開包裝準備使用時，發現上面有異物，撕開後發現是一個正常三分之一的針頭。



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