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題目上傳至App求在線解答 湖北高考生出貓不成反被檢舉

2021-06-09 列印
■小猿搜題表示，工作人員第一時間將截圖，發給相關部門。網上圖片
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　　內地高考首天就有網民爆料指，數學考試有湖北考生「出貓」。據報，湖北考生吳某某疑似將不會解的數學題拍照上傳至「小猿搜題」的手機應用程式上，不過被小猿搜題的工作人員截圖舉報。黃陂區教育局發佈通報， 已停止當事監考人員此次高考監考資格；而違規考生就取消是次考試資格，及各科成績無效處理。

　　湖北省教育考試院高等教育考試辦公室昨日指，目前已對涉事學生的作弊行為進行了認定，學生也已承認作弊。網民普遍質疑：用手機拍照為甚麼監考老師沒發現？要求徹查。黃陂區教育局通報，經考場視頻回放，確認考生吳某某違規攜帶手機進入考場拍攝試卷事實，監考人員存在失職。已停止當事監考人員此次高考監考資格；及對違規考生作出給予取消此次考試資格，其所報名參加考試的各階段、各科成績無效的處理。



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