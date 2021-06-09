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貴州酒店兩男職員 突闖入女住客房間

2021-06-09 列印
貴州酒店兩男職員 突闖入女住客房間
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　　內地貴州遵義市的532別墅酒店發生一宗兩男職員擅闖女性住客房間事件。

　　由於當時該女住客曹女士已脫衣服準備洗澡，事後曹女士也多次找到酒店方，雖然店方都多次道歉，但由於對事件處理方案，雙方協商失敗。曹女士嚥不下這口氣，打算將酒店起訴到了遵義市紅花崗區法院。（圖）





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