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G7峰會或提措施 抗衡中國「一帶一路」

2021-06-10 列印
　　七國集團峰會本周五至周日在英國舉行。有日媒再爆料指，成員國已基本決定在峰會上推出抗衡中國「一帶一路」構想的措施。據報，是為了受疫情影響的發展中國家提供支持，協助經濟復甦。

　　同期中國商務部發佈的中國對外貿易形勢報告，指當前全球疫情仍未得到有效控制，世界經濟復甦不穩定和不平衡，中國外貿發展面臨的外部環境仍然錯綜複雜。



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