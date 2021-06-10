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印度奧委會宣佈 與「李寧」解約

2021-06-10 列印
　　中印出現邊境衝突後關係持續緊張。印度奧委會上周四的發佈會上展示東京奧運會印度代表團的運動裝備套裝，因由中國品牌李寧贊助，而惹民眾狠批。印奧委本周二宣佈，運動員出戰東京奧運時，不會穿上中國運動品牌「李寧」的服裝。

　　據了解，屆時印度代表隊將改穿無品牌的服飾出戰。「The India Express」報道，印度奧運委員會主席Narinder Batra本周二發聲明，將退回贊助東京奧運代表隊的服飾協議合作。



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