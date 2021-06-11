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內地進出口創新高

2021-06-11 列印
內地進出口創新高
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　　中國商務部部長王文濤（見圖）周四應約與美國商務部長雷蒙多通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。

　　中美雙方的商務部部長表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。



　　中國商務部早前表示，剔除去年低基數因素，進出口仍保持較快增長，呈現較強的外貿發展韌性。據商務部數據，今年頭五個月進出口總額，創同期歷史新高，同比增長百分之二十八點二，為十年來同期最高水平。

　　商務部更指，主要貿易夥伴出口保持高速增長，對美國出口增加百分之三十八點九、東盟百分之二十九點三，對金磚國家出口增長百分之四十二點八。

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