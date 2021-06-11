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商務部促美「避免經貿政治化」

2021-06-11 列印
商務部促美「避免經貿政治化」
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　　拜登周三簽署行政命令，撤銷前特朗普政府時期對抖音海外版TikTok及微信海外版WeChat的禁令。中國國家商務部形容，是朝着正確方向邁出積極一步。中國外交部促請美方停止泛化國家安全概念 。

　　拜登強調，撤銷有關禁令是基於證據和嚴謹分析作出檢視。



　　中國商務部發言人高峰指出，注意到美方同時要求對外國應用程序的安全風險進行審查，而且美國外國投資委員會仍在對TikTok進行審查，希望美方公平公正對待中國企業，避免將經貿問題政治化。

　　外交部發言人汪文斌就指，中方始終敦促美方，切實尊重市場經濟原則及國際經貿規則，停止濫用國家力量打壓中企，停止泛化國安概念，公平公正及非歧視性對待中企。

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