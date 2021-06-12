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「祝融號」火星車傳來首批「自拍照」

2021-06-12 列印
■「祝融號」用分離相機與著陸平台的「自拍照」，可見着陸平台（右）上的中國國旗，及壽命只有三個火星月的「祝融號」（左）。 新華社
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　　中國航天探索正穩步前進。繼早前傳出神舟十二號三太空人下周將入住天和核心艙，國家航天局昨日發佈，首批火星車「祝融號」在火星表面拍攝的科學影像。當局指該批圖片標誌中國的火星探測任務圓滿成功。火星車「祝融號」三類科學影像，分別有還未駛離著陸平台，就利用導航地形相機為著陸點進行環拍的全景圖、地形地貌圖，及中國印跡圖。相機以無線信號將圖像傳回「祝融號」。

　　中國印跡圖就分為有「祝融號」駛至約六米遠，拍到掛有國旗的著陸平台影像；及「祝融號」利用分離相機與著陸平台拍得的「自拍照」。



　　據報，「祝融號」設計壽命只有三個火星月，相當於九十二個地球日，而現時它已在火星表面工作二十八個火星日。

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