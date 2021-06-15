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象群北遷破壞農田房屋 雲南政府承諾賠償

2021-06-15 列印
象群北遷破壞農田房屋 雲南政府承諾賠償
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　　中國境內發生一宗「十五頭野生亞洲象北遷」，引起民眾關注。據了解，象群沿路破壞了農田和房屋，而雲南省林業和草原局動植物處承諾，將對民眾作出賠償。據報，象群共破壞農作物八百四十二畝，初步估計經濟損失達六百八十萬人民幣。雲南省林業和草原局動植物處處長向如武表示，雲南已對群眾經濟財產損失啟動野生動物肇事公眾責任保險定損賠付工作。亞洲象是中國一級保護野生動物，總數量約僅三百頭。這群遷徙的野象原本生活在西雙版納保護區，開始一路向北穿過普洱市倚象鎮、寧洱縣，歷時一年三個月，一路向北共逾五百公里。



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