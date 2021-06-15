美媒指疑洩放射性物質 ﻿台山核電站：﻿﻿周遭指標正常﻿

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道指，協助營運的法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）向於六月三日向美國能源部提交了首次營運安全援助請求，警告台山核電站核反應堆正在洩漏裂變氣體，要求共享技術以解決緊急安全問題。又於六月八日再向美國國務院發信，警告台山核電站的放射性「威脅逼在眉睫」，指該核電廠核反應堆正洩漏裂變氣體，中國安全部門正在提高廣東省台山核電站外輻射檢測的可接受限值，以避免不得不將其關閉。
據悉，受外界質疑的核子爐，被指存在炭殘餘物在爐超標問題，而炭殘留過多會影響爐內壓力，容易出現洩漏。
美國國家安全委員會（NSC）上周召開了多次會議來監測局勢。拜登政府認為該設施尚未處於「危險水平」。然而美方雖可允許法馬通提供技術援助或支持以幫助解決問題，但是否需要完全關閉工廠，則是由中方決定。
台山核電合營有限公司回應事件時表示，根據連續監測環境數據，台山核電站和周邊環境指標正常。該公司強調，核電站一直嚴格按照運行執照文件和技術程序，控制機組運行，兩個機組的各項運行指標，都滿足核安全法規和電廠技術規範要求。
香港特區政府亦表示，香港的環境輻射水平過去一年一直維持正常，會繼續與廣東省核應急辦保持緊急的合作和溝通。