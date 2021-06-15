美媒指疑洩放射性物質 ﻿台山核電站：﻿﻿周遭指標正常﻿

由建設工程起已受外界質疑爐內壓力的中國台山核電站 ，美媒昨日報道指，美國國務院接獲一份關於中國廣東省台山核電站洩漏放射性物質的報告，並於過去一星期就報告展開調查。美國總統拜登認為該設施尚未處於「危險水平」；台山核電就回應事件，指根據連續監測環境數據，台山核電站和周邊環境指標正常。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道指，協助營運的法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）向於六月三日向美國能源部提交了首次營運安全援助請求，警告台山核電站核反應堆正在洩漏裂變氣體，要求共享技術以解決緊急安全問題。又於六月八日再向美國國務院發信，警告台山核電站的放射性「威脅逼在眉睫」，指該核電廠核反應堆正洩漏裂變氣體，中國安全部門正在提高廣東省台山核電站外輻射檢測的可接受限值，以避免不得不將其關閉。據悉，受外界質疑的核子爐，被指存在炭殘餘物在爐超標問題，而炭殘留過多會影響爐內壓力，容易出現洩漏。美國國家安全委員會（NSC）上周召開了多次會議來監測局勢。拜登政府認為該設施尚未處於「危險水平」。然而美方雖可允許法馬通提供技術援助或支持以幫助解決問題，但是否需要完全關閉工廠，則是由中方決定。台山核電合營有限公司回應事件時表示，根據連續監測環境數據，台山核電站和周邊環境指標正常。該公司強調，核電站一直嚴格按照運行執照文件和技術程序，控制機組運行，兩個機組的各項運行指標，都滿足核安全法規和電廠技術規範要求。香港特區政府亦表示，香港的環境輻射水平過去一年一直維持正常，會繼續與廣東省核應急辦保持緊急的合作和溝通。