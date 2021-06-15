  • 2021年6月15日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 沙田致命車禍炎明熹屯門市廣場野馬汪明荃

日報新聞 > 中國

四川食品廠 六人墮廢水池亡

2021-06-15 列印
■省委副書記、省長黃強亦（右）趕赴大邑縣現場督促救援工作。網上圖片
Previous Next

　　四川發生致命工業意外，六名工人先後墮入廢水池，並送院不治。據了解，其中四人是前往施救時，相繼掉入池中。有專家分析，六位工人可能是硫化氫中毒。經初步調查，事件是發生在周日上午十時半，四川大邑縣的四川邑豐食品公司食品廠內，機修工徐某、曹某某在停產檢修廢水管道時，掉入七米深廢水池。另外，四人施救時也相繼掉入廢水池。消息指，該食品廠成立近二十年，主要生產榨菜。內媒引述中國農業大學食品學院副教授朱毅指，「四川邑豐食品公司是生產榨菜的，據目前披露信息，初步判斷這六人的死因是硫化氫中毒。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd