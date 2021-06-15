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廣州「移動超市」 方便封區居民購物

2021-06-15 列印
　　中國廣州的疫情再爆發，當地多小區採取封閉式管理。荔灣區部份街道、社區除透過無人車輸送物資外，近日推出「移動超市」服務，直接將日用品及食品開進社區門口，方便居民採購日用品。「移動超市」每日早上六時出車，運載一天所需銷售的貨品後前往街區，傍晚銷售結束，所有車輛再回到車場集體消毒清潔。

　　此外，移動超市還會根據街道意見和居民需求，調整站點和物資的種類、數量。



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