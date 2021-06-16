中國電信商華為的現任副董事長兼財務長孟晚舟的引渡聆訊，周一於加拿大法院再開庭。而孟晚舟一方要求法庭頒令，禁止報道披露涉及滙豐銀行文件的內容，據報孟晚舟律師向法庭提交的文件指，滙豐同意提供文件的前提是要確保機密資料不被公開。不過檢方反對，指有違法庭公開審訊原則。報道引述上周五孟晚舟律師向加國法院提交的文件指，華為和滙豐銀行的律師四月在香港法院達成協議，為孟晚舟的團隊披露文件的前提，為他們必須「盡合理努力」不將機密信息公開。對此加國檢方表示「反對」，認為此舉有違法庭公開審訊的原則。建議法庭可考慮禁止披露部份文件內容公開，非整份文件。此外，原定於五月結束的引渡聆訊，早前為辯方有時間閱讀新文件而延遲，預期於八月底結束。