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疑不滿G7提台海問題 28架解放軍機繞台飛行

2021-06-17 列印
　　二十八架內地解放軍軍機在周二繞台飛行，創下有關事件的最大規模紀錄。美國五角大廈表示譴責。

  有台媒引述專家分析，內地在軍事上的大動作，除了不滿G7和北約組織峰會都提到台海問題外，更與美國海軍宣佈，列根號航母將開進南海演習有關。



  台媒引述專家分析，解放軍的行動，和美方航母戰鬥群進入南海的行動及G7和北約的態度脫不了關係。

  報道指，七大工業國和北大西洋公約組織峰會公報，都先後提及台海問題，外界認為，都是激怒北京當局的因素。

　　外交部發言人趙立堅早前回應：「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國，把把脈開藥方吧」，他又指「一國或一個國家集團，號令天下的時代，已經過去了。」
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