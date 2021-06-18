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內地投機炒作降溫　部份大宗商品價格回落

2021-06-18 列印
　　近月中國出現部份大宗商品價格以較大幅度上升的情況。中國國家發改委指，升幅明顯偏離供需基本面，超出合理範圍。當局加強供需雙向調節及開展大宗商品市場監管等。目前市場投機炒作開始降溫，部份大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現不同程度回落。據了解，中國國家糧食和物資儲備局周三宣佈，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等。

　　國家發改委新聞發言人孟瑋表示，即將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備，是面向中下游加工製造企業，實行公開競價。未來將會同有關方面，視市場變化，適時開展多批次投放，及時增加市場供應，緩解企業成本壓力，促進價格回歸合理區間。不過就未有說明固定時間表。



　　據深圳商報早前報道指，有消息稱，中國國家糧食和物資儲備局此次拋儲的各品種接貨量，存在最低要求標準。又指投放時間為每個月月底，並持續至今年底。

　　據內媒指，其實早從今年三月開始，市場上一直有消息指，有關於國儲局拋儲的傳聞。

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