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滴滴出行遭反壟斷調查 有信心繼續推進美上市

2021-06-18 列印
滴滴出行遭反壟斷調查 有信心繼續推進美上市
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　　目前打算在美國申請上市的中國最大網約車平台滴滴出行，被中國國家市場管理總局展開反壟斷調查。不過滴滴早前就表示，有足夠信心繼續推進上市計劃。

　　外電引述消息指，初步調查，滴滴出行有否不公平地派除較小型的競爭對手，當局亦會研究滴滴網約車業務的定價機制是否足夠透明，目前監管機構未對公司作出詳細指示。



　　滴滴就認為，定價和不正當競爭行為，會被視為相對輕微的違規行為，不過滴滴會向監管機構強調，會創造就業機會，認為北京方面或會因而採取更寬容態度。滴滴表示有足夠信心繼續推進上市計劃。而當局未有回應。

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