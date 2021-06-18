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拜登質疑中方 是否不欲查新冠源頭

2021-06-18 列印
拜登質疑中方 是否不欲查新冠源頭
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　　俄美峰會無阻美方的抗中策略，中美再因新冠病毒源頭及疫苗關係再起罵戰。美國總統拜登質疑，中國是否希望了解新冠病毒源頭；又指與國家主席習近平並不是老朋友，純粹只是工作關係。美國駐聯合國大使稱，中國在聯合國施加惡性影響，又指中方利用疫苗外交向較窮的國家施壓。

　　中方強調，中國向發展中國家提供的援助是不附帶政治條件。而美國近日有研究顯示，當地最早於前年十二月底已有首宗新型冠狀病毒個案，比官方公佈的早約一個月。中國疾控中心專家早前就指，美國應該成為下一階段病毒溯源調查的優先對象。



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