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拜登尋求與習近平接觸

2021-06-19 列印
■美國總統拜登（右）打算在未來數月尋求同中國國家主席習近平（左）接觸。美聯社
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　　中美關係的走向，受各界關注。美國聯邦通訊委員會（FCC）通過終止華為、中興通訊、海能達通信、大華科技，以及海康威視等中國電子公司的監控設備進入美國市場。美國國家安全顧問沙利文透露，總統拜登更打算在未來數月尋求同國家主席習近平接觸，包括可能今年稍後到意大利出席二十國集團峰會時舉行雙邊會談。沙利文在一個有關拜登日前歐洲之行的電話會議表示，現時沒有任何特定計劃，但指拜登同習近平可能在十月到意大利出席二十國集團峰會。

　　他表示，美國很快開始制定兩國領袖接觸的正確方式，可以是電話會談、國際峰會期間的會面或其他方式，接觸的目的是評估兩國關係，以及確保拜登與習近平進行直接溝通。中國方面就對此指，未有可透露的訊息。而受FCC禁入美國市場一事，中方就指會繼續保護中企維護合法權益。







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