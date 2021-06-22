  • 2021年6月22日 星期二
  • 28º
  • 87%
熱門： 蘋果日報打針優惠恒基偷渡台灣炎明熹

日報新聞 > 中國

智能錶自燃重創女童手

2021-06-22 列印
智能錶自燃重創女童手
Previous Next

　　內地早前因有迷路的自閉兒童手上有智能手錶而成功被家長定位尋回，令兒童智能手錶一度受到家長的關注。不過近日福建有一名女童所佩戴的兒童智能手錶突然自燃，導致其手背三級燒傷。目前涉事女童需要進行植皮手術，家屬已與商家取得聯絡，正在協調相關的賠償事宜。

　　新華報報道，事發於本月八日，四歲女童依依（化名）與三歲的表妹玩時，依依的智能手錶突然自燃。據依依的父親表示，智能手錶是由舅父從網上所購買，未曾插過電話卡，孩子不時都會佩戴著。



　　內媒引述極光大數據統計，去年中國兒童智能手錶的銷量超五千萬隻。除了知名品牌外，還不乏一些山寨產品。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd