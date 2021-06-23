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內地新規嚴打詐騙集團

2021-06-23 列印
        內地一直努力打擊電信網絡詐騙案件。據內地最高法院數據，大批境內電信網絡詐騙窩點已向境外轉移，目前景外窩點作案超過六成，形容是對境內群衆「瘋狂詐騙」。當局推出新規定以嚴打詐騙集團，如發現參與境外詐騙集團者，於詐騙窩點累計超過三十日，都以「詐騙罪」追責；而為他人收購或出售一定數額的SIM卡及信用卡，就會被追究「幫助信息網絡犯罪活動罪」的責任。

　　報道指，最高人民法院聯同最高人民檢察院和公安部，就辦理電信網絡詐騙等刑事案件的適用法律發表意見。《意見》中共十七條新規定，當中涉及針對跨境案件的取證、處理涉及手機卡、信用卡的「兩卡」案件等問題。據中國最高法院刑三庭副庭長李睿懿表示，目前景外窩點的電信網絡詐騙超過六成，但公安在境外取證難度極大。新規定指，如有證據證實有關人士參與境外詐騙集團，即使難以查證詐騙數額，但一年內出境到詐騙窩點累計超過三十日，應以「詐騙罪」追究責任。此外亦有針對使用手機卡、信用卡進行電信網絡詐騙的規定，如果為他人收購、出售至少二十張手機卡或至少五張信用卡，亦可追究「幫助信息網絡犯罪活動罪」。

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