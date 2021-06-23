深圳兩孩神還原神舟12號 與天和核心艙對接

萬眾矚目的中國太空站天和核心艙及三位太空人的情況，受各界關注。深圳兩名小孩「神還原」神舟十二號與天和核心艙對接的影片，日前更爆紅。此外內地社交媒體微博上有關天和核心艙及太空人的消息不斷。昨日就有地面人員發佈有關天和核心艙內佈局的介紹，據了解艙內操作台所有界面都是中文；同日中國航天報亦發佈一篇名為「航天員上熱搜，這些事你知道嗎？」的文章介紹太空站內生活的太空人要注意的事項。據「#天和核心艙操作界面全是中文#」的影片中，地面人員來到一間與天和核心艙操作台還原的房間，地面人員介紹操作台介面時，更指出核心艙操作台所有界面都是中文。據影片介紹，該操作台主要是用於操作核心艙的艙外手臂。中國航天報亦發文介紹太空生活的注意事項，文中提及太空人在進入太空後會有一段時間需計算自己在太空中耗能。