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美驅逐艦再通過台海　中方抨滋事搞局

2021-06-24 列印
　　周二美軍神盾驅逐艦「威爾伯號」通過台灣海峽事件，為美國總統拜登就職後第六次有美軍驅逐艦航行台海。對此中國解放軍東部戰區表示，堅決反對美方在台海滋事搞局，強調將隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

　　據中國解放軍東部戰區發佈，對周二美軍神盾驅逐艦「威爾伯號」穿越台灣海峽一事，期間戰區組織海空兵力全程跟蹤、監測及警戒。



　　美國海軍第七艦隊的聲明就指，威爾伯號是在符合國際法的情況下，例行通過台海，以示美國對維持印太區域自由開放的承諾。

　　東部戰區再指，對美方故技重施在台海滋事搞局，蓄意破壞地區安全局勢，表示堅決反對；強調將保持高度戒備，應對威脅挑釁，捍衛國家主權和領土完整。

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