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美制裁五新疆企業 禁進口太陽能板材料

2021-06-25 列印
■全球去年約八成多太陽能組件來自中國，單是新疆佔四成半。網上圖片
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　　美國再次以涉及強迫勞動為由，將新疆生產建設兵團等五間中國企業列入貿易黑名單，據報更將會宣佈禁進口部份來自新疆的太陽能產品。不過，外界猜測，此舉恐怕對太陽能供應鏈產生影響，迫使美企往他處另尋材料。中方重申「強逼勞動」的說法是謊言，強調會密切關注美方舉動，作出必要反應。

新疆能源股價跌



　　美國商務部周三宣佈，出口管制實體清單將加入五間中國企業，包括新疆生產建設兵團、新疆協鑫新能源材料科技有限公司、合盛硅業股份有限公司、新疆大全新能源有限公司，和新疆東方希望有色金屬有限公司。日後美國企業若要向這些企業出售產品或服務，要先申請許可。

　　有外媒指，消息一出，新疆的能源公司股價下跌。涉事新疆大全新能源有限公司下跌百分之二個百分點；另一受累的能源公司為總部設於上海的晶科能源，下跌百分之二點四個百分點。

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