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「中共黨史展覽館」七．一後開放

2021-06-26 列印
■「中國共產黨歷史展覽館」，將會在七一黨慶後於北京正式對公眾開放。網上圖片
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　　為中共建黨一百周年而建的「中國共產黨歷史展覽館」將會在七一黨慶後於北京正式對公眾開放。當局率先舉辦中外傳媒專場參觀，內媒報道指，展覽展示建黨百年來的二千六百多張照片和圖片，以及約三千五百套文物。展覽共分四個部份，按時劃分，以沉浸式體驗加大量圖片為主，展覽按時序鋪展，首部份講述中共成立的背景，第二部份展覽內容有提及大躍進和文革，第三部份就改革開放後時期，以前領導人鄧小平的相片為主，講述改革開放的成就，更有鄧小平同前英國首相戴卓爾夫人見面談香港前途的相，以及簽《中英聯合聲明》的筆。

　　不過，由前國家主席江澤民，到胡溫執政十年的篇幅則相對較少。總書記習近平執政的照片卻有約一百幅，當中展示由扶貧工作，全面二孩，申辦冬奧、建造航母、中國登月到近日抗疫工作和中國的成就。





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