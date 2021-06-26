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習近平與普京 下周一視像會晤

2021-06-26 列印
■習近平與普京，在二○一九年時面對面會晤。新華社
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　　中俄關係有新進展，繼上月中的中俄核能合作項目後，中國外交部昨日發佈，國家主席習近平與俄羅斯總統普京，下周一舉行視像會晤，但沒有披露會晤的議題。據外交部發言人華春瑩發佈，習近平下周一（二十八日）與普京舉行視頻會晤。

  本次是兩國元首一個半月內第二次視像會面，同時亦是俄美峰會後首次視像會面。在上月十九日，習近平在北京通過視頻連線，與普京共同見證，兩國在田灣核電站和徐大堡核電站的核能合作項目開工儀式。而二人更在視頻連線中與對方揮手。





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