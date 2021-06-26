習近平與普京 下周一視像會晤

政府在「七一」之前公佈高層換馬。保安局局長李家超升任政務司司長，警務處處長鄧炳強升任保安局局長。是次換人，其實傳聞已久，值得注意的反而是為甚麼本屆政府任期只餘一年，仍要作出高層調動。 一般而言，政府進入任期尾段，已經「落雨收柴」，來屆特首將於明年三月產生，今年下半年將進入特首的跑馬仔期，政府內部都不會有大動作。然而，經歷了過去兩年的風風雨雨，大家都知道現在的狀況並不「一般」。中央推動特區高層換人，相信有深謀遠慮的設計。 一、升官人選全屬硬手。即將升任政務司司長的李家超，在政府內部是少數敢於堅持立場的局長。在今年「六四」前夕，我已撰文提及，今年「六四」是《港區國安法》實施之後...

2021-06-26