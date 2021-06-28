「祝融號」火星車報平安 更多自拍影片曝光

中國近日牽起一股「太空熱」，除了天和核心倉的情況受外界關注外，火星探索的情況亦同。國家航天局昨日發佈更多中國天問一號火星探測任務著陸和巡視探測系列實拍影像，當中更包括受內地網民喜愛的火星車「祝融號」的「報平安」自拍影片，及行車照。截至上周日二十七日上午，在火星表面的「祝融號」火星車已工作四十二個火星日，累計行駛了二百三十六米。今次發佈的實拍影像包括著陸巡視器開傘和下降過程、「祝融號」火星車駛離著陸平台聲音及火星表面移動過程視頻，火星全局環境感知圖像、火星車車轍圖像等。截至同日的早上，天問一號亦環繞器在軌運行三百三十八天，地火距離三億六千米，「祝融號」火星車已在火星表面工作四十二個火星日，累計行駛二百三十六米。環繞器和火星車工作狀態良好。人民網更形容，「祝融號」是從火星向大家「報平安」，並在建黨百年之際傳來火星的祝福。