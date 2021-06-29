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習近平普京視像會議 延長睦鄰友好合作條約

2021-06-29 列印
■習近平與普京發表聯合聲明，宣佈延長《中俄睦鄰友好合作條約》。資料圖片
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　　中俄關係更趨緊密。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京周一舉行視像會議，及後兩國元首發表聯合聲明，正式宣佈延長《中俄睦鄰友好合作條約》。

　　央視引述習近平指出，條約確立的世代友好理念符合兩國根本利益，契合和平與發展的時代主題，是構建新型國際關係和人類命運共同體的生動實踐，相信在相關精神指引下，中俄兩國都將繼續凝心聚力、篤定前行。



　　習近平又表示，在世界進入動蕩變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作，為國際社會注入正能量，樹立新型國際關係的典範。

　　據月初內媒新華社報道分析，本年正值《中俄睦鄰友好合作條約》簽署二十周年，本年的中俄智庫高端論壇上，與會的中俄人士指，條約具現實意義，認為雙方應深挖中俄各領域合作潛力。

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