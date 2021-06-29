  • 2021年6月29日 星期二
  • 30º
  • 78%
熱門： 黑色暴雨天文台山泥傾瀉消費券長糧

日報新聞 > 中國

中紀委：反腐鬥爭勝利

2021-06-29 列印
中紀委：反腐鬥爭勝利
Previous Next

　　中國共產黨建黨一百周年大慶，中紀委副書記、國家監委副主任肖培（見圖）昨日表示，八年多以來，共調查三百九十二名省部級以上幹部，他形容「在反腐敗鬥爭取中得壓倒性勝利」。

　　肖培表示，由二○一二年十二月中共十八大結束至今年五月，紀檢監察機關立案審查調查省部級以上的領導幹部三百九十二人，廳局級幹部二萬二千人，縣處級幹部十七萬多人，鄉科級幹部六十一萬六千人。他形容，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，新時代全面從嚴治黨，為實現百年奮鬥目標提供了堅強政治保障。據去年底國家統計局的調查顯示，九成五八的群眾對全面從嚴治黨，遏制腐敗充滿信心，比十八大前十二年的調查，提高了一成六五。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd